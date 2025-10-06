Il crollo di una scuola in Indonesia provoca almeno 50 morti

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che le operazioni di soccorso a East Java sono in fase di completamento dopo il crollo di un collegio islamico a Sidoarjo che ha causato almeno 50 morti e diversi dispersi. Le autorità dicono che la maggior parte delle vittime erano studenti intrappolati sotto pesanti detriti quando i piani superiori hanno ceduto. Le squadre hanno rimosso quasi tutte le macerie mentre continuano a cercare gli ultimi dispersi, con i funzionari che sospettano che i lavori di costruzione ai livelli più alti abbiano indebolito le fondamenta della struttura. L'incidente segna il disastro più mortale dell'anno in Indonesia, sollevando preoccupazioni sugli standard di sicurezza in migliaia di istituzioni simili in tutto il paese. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!