Il crossover di Final Fantasy di Magic: The Gathering diventa un oggetto da collezione istantaneo

Certo, le nuoveMagic: The Gathering espansioni di solito vendono bene. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere l'enorme successo del nuovo set a tema Final Fantasy, che è andato esaurito in pochissimo tempo e ha incassato l'incredibile cifra di 200 milioni di dollari in un solo giorno per Hasbro.

Tutti i prodotti del set, non solo le scatole da esposizione, sono svaniti rapidamente e l'hype non accenna a rallentare. Il CEO di Hasbro, Chris Cocks, ha rivelato di aver aumentato la produzione quattro volte prima del rilascio, ma anche questo non è stato sufficiente.

"Non siamo riusciti a produrre abbastanza. Penso che abbiamo aumentato la produzione di quattro volte prima del rilascio. Era sostanzialmente, di molte, molte percentuali a due cifre molto alte, in anticipo rispetto a qualsiasi altra produzione che abbiamo mai fatto, e abbiamo lasciato il mercato desiderando di più", ha detto a GameSpot.

La pressione maggiore è stata sulle cosiddette Collector Booster, che includono carte esclusive che non si trovano nelle buste normali. Di conseguenza, le scatole sigillate di queste Collector Booster vengono ora vendute per quasi $ 1.000 su piattaforme come eBay.

Sei stato abbastanza fortunato da accaparrarti qualcosa della linea Final Fantasy di MTG?