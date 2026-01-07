Il crossover di Fortnite per South Park arriverà venerdì

HQ

Considerando i tanti, tantissimi crossover e collaborazioni che sono arrivati in Fortnite nel corso degli anni, è piuttosto sorprendente che South Park non sia mai stato presentato. Tuttavia, questo cambierà presto, dato che un crossover uscirà più avanti questa settimana.

Non abbiamo ancora dettagli precisi e informazioni su cosa aspettarci da questa collaborazione, ma un'immagine teaser di Epic Games conferma quando sarà lanciata. Il 9 gennaio 2026 è la data in cui senza dubbio possiamo aspettarci di trovare skin che portino Stan, Kenny, Kyle, Cartman e probabilmente altri volti famosi al titolo battle royale.

Con il lancio a pochi giorni di distanza, restate sintonizzati per ulteriori informazioni. Cosa vorresti vedere dal debutto di South Park in Fortnite ?