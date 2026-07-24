Il crossover di Warhammer di Helldivers II sarà svelato integralmente la prossima settimana

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Non passerà molto tempo prima che lo sviluppatore Arrowhead sia pronto a fornire i dettagli sulla collaborazione da tempo pianificata con Warhammer 40.000 in Helldivers II. In un nuovo teaser sui social media, è stato confermato che questa rivelazione completa avverrà già la prossima settimana, con la data prevista per il 30 luglio.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi da questo crossover, tutto ciò che sembra essere stato confermato finora è che la Bolt Pistol è un'arma appena introdotta, ma questo probabilmente stabilisce il precedente per l'introduzione di altre armi iconiche di Warhammer. Incrostiamo le dita per una Spada.

Senza dubbio ci sarà anche una serie di cosmetici, ma invece di speculare, basta cerchiare il 30 luglio sul calendario, poiché sarà il momento in cui il velo verrà rimosso e finalmente avremo dettagli e informazioni confermate.