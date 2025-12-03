Il crossover tra Knives Out e Sesame Street è un cortometraggio delizioso con Beignet Blanc

HQ

Il regista Rian Johnson ha dichiarato in diverse occasioni di voler continuare ad espandere la serie Knives Out in futuro, nonostante l'accordo con Netflix stia per concludersi con Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. I fan sono stati rapidi a sottolineare che una premessa futuristica fantastica potrebbe vedere il Benoit Blanc di Daniel Craig scontrarsi con i Muppets in un delizioso mistero crossover, cosa che Johnson apprezza anche se sa anche che probabilmente non funzionerebbe. Ma forse sarebbe...

Lo diciamo perché Netflix ha ora pubblicato un breve video in cui Knives Out e Sesame Street si scontrano. Essendo questo per lo show per bambini creato da Jim Henson e non per il principale The Muppets, non è così a tema adulto come molti avrebbero sperato, ma è davvero delizioso e dolce allo stesso tempo.

La premessa è che qualcuno abbia mangiato la tripla torta di frutti di bosco di Cookie Monster, e i personaggi Sesame Street vogliono risposte prima di iniziare a rompere teschi. Naturalmente, la soluzione è far entrare il più grande detective del mondo, il dalBeignet Blanc dal sud. Questo porta a ogni tipo di indagine e poi a una deduzione accusatoria, in cui scopriamo il vero colpevole di questo crimine efferato.

Dai un'occhiata al cortometraggio qui sotto e non dimenticare che Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery arriverà su Netflix il 12 dicembre.

Annuncio pubblicitario: