Il Cupra Raval è stato ufficialmente rivelato

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Cupra ha ufficialmente presentato la Raval, una compatta portella elettrica che sta portando un atteggiamento tanto necessario al segmento dei piccoli veicoli elettrici – e non si ferma nemmeno alle versioni più sensate.

Accanto ai modelli standard, Cupra sta preparando una vera variante VZ calda rivolta direttamente all'Alpine A290, secondo Top Gear. Aspettatevi oltre 220 cavalli, un 0-100 chilometri orarii in meno di 7 secondi, e una configurazione focalizzata tanto sulla maneggevolezza quanto sulla velocità in rettilineo, completa di differenziale elettronico a slittamento limitato e sospensioni adattive.

È anche piccolo, e Cupra sostiene che "stabilisce una categoria completamente nuova che combina dinamismo urbano con ampia praticità".

La Raval si basa sulla nuova piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen e sarà offerta con molteplici prestazioni di potenza e opzioni di batteria, bilanciando l'usabilità quotidiana con un'autonomia decente e una ricarica veloce.

Potete vedere le prime immagini qui sotto.