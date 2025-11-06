Il curioso aneddoto tra Shigeru Miyamoto e Satoshi Tajiri prima del lancio dei primi giochi Pokémon

HQ

Ieri, Nintendo ha pubblicato il suo rapporto finanziario per i primi sei mesi dell'anno fiscale in corso 2026 e, oltre ad aggiornare i nostri conteggi di console (sia Switch che Switch 2) e giochi (come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza), la società ha anche dato una risposta diretta ad alcune delle domande e delle preoccupazioni dei suoi azionisti.

Anche Shigeru Miyamoto, membro del consiglio di amministrazione e leggenda dello sviluppo dell'azienda, ha naturalmente preso parte a questo Q&A e, quando gli è stato chiesto se un gioco per Nintendo Switch 2 avrebbe mai superato le vendite di Mario Kart 8 Deluxe, Miyamoto ha risposto che sarebbe stato davvero difficile, ma ha anche condiviso la sua saggezza del passato.

Nello specifico, una conversazione che deve essere avvenuta più di 30 anni fa tra Miyamoto-san e Satoshi Tajiri, il creatore del franchise Pokémon. È successo anche prima che Tajiri e Game Freak creassero i primi giochi di Pokémon Rosso e Verde (in Occidente c'erano Pokémon Rosso e Blu), e Miyamoto-san lo ha raccontato così, secondo la traduzione del documento ufficiale condiviso dall'utente Genki su X/Twitter:

"Molto tempo fa, Tajiri-san, il direttore di Pokémon, prima di creare il primo gioco Pokémon, mi disse scherzosamente: 'Se vuoi battere Mario di Nintendo, non puoi farlo a meno che non vendi due copie del gioco a ogni cliente'".

Quindi, per Satoshi Tajiri, la matematica era chiara: se hai un limite massimo di giocatori, quello che devi fare è vendere lo stesso gioco più volte a quel giocatore. Ora i tempi sono cambiati, anche se la serie principale di Pokémon si basa ancora su due generazioni, quindi.... Vecchio trucco da venditore o genio che continua a vivere? Sta a te decidere.