Il curler britannico alle Olimpiadi invernali vuole dimostrare che lo sport è uno spazio sicuro per le persone LGBTQ+

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina iniziano tra un mese, e la Gran Bretagna è una delle squadre preferite nel curling, dopo aver vinto il titolo del Campionato Mondiale Maschile di Curling nel 2023 e l'argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino nel 2022. Uno dei loro giocatori, Bruce Mouat, ha parlato con Reuters del potere dello sport nel trovare comunità di supporto per le persone LGBTQ+.

"Condividere il mio percorso sui social media e mostrare che ho un partner amorevole che mi sostiene moltissimo, che posso competere e vincere i campionati mondiali, che lui sia presente e che noi possiamo abbracciarli. Mettere questo su una piattaforma un po' diversa spero di motivare altre persone nella comunità.

"Non deve essere per forza uno sport d'élite, possono semplicemente entrare nello sport. Voglio solo dimostrare che è uno spazio sicuro per le persone", ha detto Mouat.

Il giocatore britannico di 31 anni ha fatto coming out a 18 anni perché "voleva essere aperto su chi ero, non volevo essere fatto domande nelle interviste e dover mentire. Volevo essere autenticamente me stessa ed è stato davvero un momento di liberazione". Da allora, ha detto di aver giocato meglio, di poter essere se stesso e di avere compagni di squadra "incredibilmente di supporto".

Secondo il sito LGBTQ+ Outsports, almeno 36 atleti dichiarati pubblicamente dichiarati hanno gareggiato alle Olimpiadi invernali del 2022, inclusi 11 uomini. Tuttavia, non ci furono atleti maschi apertamente gay alle Olimpiadi invernali di Sochi otto anni dopo, a causa delle limitazioni della Russia alla promozione di "relazioni sessuali non tradizionali".