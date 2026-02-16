Il Curling mondiale annulla i cambiamenti nell'arbitraggio dopo un colloquio con i Comitati Olimpici Nazionali

HQ

World Curling ha fatto marcia indietro dalla decisione di rendere l'arbitraggio più severo durante i Giochi Olimpici Invernali. Un giorno dopo aver pubblicato una dichiarazione a seguito della dura partita Canada vs. Svezia, in cui la Svezia accusava il Canada di barare, dicendo che avrebbe fatto due consegne ufficiali di monitoraggio, domenica pomeriggio hanno pubblicato un'altra dichiarazione, annullando quella decisione.

"A seguito di un incontro con i rappresentanti dei Comitati Olimpici Nazionali in competizione, è stato confermato un aggiornamento nel protocollo di monitoraggio delle pietre, a partire dalla sessione serale di domenica 15 febbraio. Questo cambiamento di protocollo farà sì che i due arbitri che in precedenza monitoravano attivamente i lanci degli atleti rimarranno disponibili sul campo di gioco, ma ora controlleranno i lanci degli atleti solo su richiesta delle squadre in competizione", ha dichiarato l'ente di governo mondiale nel curling.

Questo significa tornare allo stesso metodo di arbitraggio precedente alla controversia. Nel tempo, meno di un giorno, in cui World Curling ha piazzato due ufficiali nei lanci, due curlers, Rachel Homan per la squadra femminile canadese e Bobby Lammie della squadra maschile britannica, hanno subito la rimozione dei calcoli a causa di presunte violazioni, suscitando una nuova controversia poiché i curlers hanno dichiarato di non aver commesso infrazioni.