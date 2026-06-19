Il custode dello zoo si getta nel recinto dei coccodrilli per salvare il ragazzo ferito

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Un uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo che un bambino di tre anni è stato gravemente ferito nel recinto dei coccodrilli dello zoo Johnsons di Old Hurst vicino a Huntingdon, Cambridgeshire. Si ritiene che Tracy Johnson, custode dello zoo e moglie del proprietario Andy Johnson, sia entrata nel recinto per cercare di salvare il ragazzo.

L'uomo arrestato ha 30 anni ed è originario del Norfolk. Si dice che non fosse conosciuto né dal ragazzo né dalla sua famiglia. La polizia del Cambridgeshire è arrivata ieri pomeriggio, così come un'ambulanza aerea che ha curato il ragazzo prima di portarlo in ospedale. Attualmente non è chiaro se un attacco di un animale o la caduta nel recinto siano la causa delle ferite del ragazzo.

La Casa Tropicale dello zoo, che ospita il recinto dei coccodrilli, è stata lasciata chiusa "per rispetto verso la famiglia." Secondo la BBC, il personale dello zoo è ancora arrivato sulla scena per prendersi cura degli animali all'interno del fienile riconvertito.

Un nuovo museo doveva aprire questo fine settimana sul sito, celebrando il 20º anniversario del primo negozio agricolo. Ora non è chiaro se l'apertura avverrà in corso. La polizia continua a parlare con le persone che si trovavano allo zoo al momento dell'incidente.