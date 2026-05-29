Il Cyberpunk 2077 TCG è la campagna di gioco più finanziata nella storia di Kickstarter

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Se il Cyberpunk 2077 TCG dovesse essere popolare nel mondo reale come lo era su Kickstarter, i primi investitori potrebbero essere acclamati come chi ha messo uno o due dollari in Bitcoin nel 2010. Il gioco ha attirato un enorme investimento iniziale da parte dei finanziatori e ha battuto record su Kickstarter.

Come confermato dagli ultimi dati finanziari di CD Projekt Red, il Cyberpunk Trading Card Game ha incassato 28 milioni di dollari dai finanziatori durante la sua campagna. È rapidamente diventato il TCG più finanziato di sempre, ma ora è anche la campagna di gioco più finanziata su Kickstarter e la terza campagna più finanziata sulla piattaforma, indipendentemente dalla categoria.

Sono cose davvero impressionanti, e mostrano molte promesse per questo nuovo TCG che sta per emergere nel mondo. "Il Cyberpunk TCG, co-sviluppato con WeirdCo, è diventato il gioco più supportato - nonché il terzo progetto più finanziato - nella storia di Kickstarter, con oltre 28 milioni di dollari impegnati. Questo dimostra l'ampia domanda di più contenuti dall'universo Cyberpunk," ha commentato Michał Nowakowski, CEO di CD Projekt Red.

C'è sicuramente molto hype attorno a questo TCG, e vedremo come esploderà quando arriverà in vendita generale. Con la crescente popolarità dei giochi di carte collezionabili, i scalper sono diventati un problema crescente. Tuttavia, con chi vuole collezionare le carte migliori, sembra che questo sia destinato solo a spingere altri a svuotare più stock possibile dagli scaffali, sperando di trovare il jackpot.