Le ultime notizie sulla Cina . Durante le celebrazioni per il suo imminente 90° compleanno, il Dalai Lama ha dichiarato che la sua fondazione senza scopo di lucro avrà l'autorità esclusiva di riconoscere il suo successore, contrastando l'insistenza della Cina sul fatto che sceglierà il successore.

"Affermo che l'istituzione del Dalai Lama continuerà", ha detto in una dichiarazione. "Dovrebbero quindi svolgere le procedure di perquisizione e riconoscimento in conformità con la tradizione passata... Nessun altro ha l'autorità di interferire in questa faccenda".

La sua dichiarazione ribadisce che nessun corpo esterno, incluso qualsiasi attore statale, dovrebbe interferire nel secolare processo spirituale. L'annuncio sembra sfidare le continue rivendicazioni della Cina in merito al controllo sulla successione. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.