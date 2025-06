Il Dalai Lama rivelerà il piano di successione mentre la Cina osserva

HQ

Le ultime notizie sulla Cina . Il Dalai Lama dovrebbe offrire approfondimenti sulla sua successione durante un importante raduno religioso questa settimana, dopo aver detto che il suo successore nascerà fuori dalla Cina e aver esortato i suoi seguaci a rifiutare chiunque venga scelto da Pechino.

Questo, ovviamente, potrebbe irritare la Cina: "La Cina cerca di diffamarlo in ogni occasione... sta cercando di elaborare regole e regolamenti su come avere in mano la reincarnazione del Dalai Lama", afferma il vicepresidente del parlamento tibetano in esilio a Dharamshala.

"La Cina sta cercando di accaparrarsi questa istituzione... per il suo scopo politico", ha aggiunto. "Vogliamo che l'incarnazione del Dalai Lama nasca non solo per la sopravvivenza del Tibet come cultura, religione e nazione distinta, ma anche per il benessere dell'intera umanità".

Mentre i funzionari tibetani sottolineano l'importanza culturale e spirituale del processo di reincarnazione, la Cina sostiene che controllerà la selezione del prossimo leader. Il Dalai Lama, che vive in esilio in India, ha lasciato intendere che il suo successore potrebbe essere nato al di fuori della Cina.