Il debutto di Jannik Sinner all'Halle Open e i potenziali rivali per la finale di domenica Jannik Sinner difende 500 punti ATP in Germania prima di recarsi a Wimbledon.

HQ Jannik Sinner torna sul campo da tennis una settimana dopo la sua dolorosa sconfitta contro Carlos Alcaraz al Roland Garros, nel suo unico torneo sull'erba prima di Wimbledon alla fine di questo mese. L'italiano è ancora il numero 1 del mondo con un grande margine (in realtà ha migliorato il suo conteggio dei punti dopo aver raggiunto la finale degli Open di Francia) e ha l'opportunità di difendere 500 punti questa settimana ad Halle, in Germania, durante l'ATP Tour 500 Halle Open. Questo torneo, che un tempo era dominato da Roger Federer (lo svizzero lo ha vinto dieci volte tra il 2003 e il 2019) inizia oggi con gli ottavi di finale, anche se Sinner, testa di serie n. 1, non debutterà fino a martedì 17 giugno. L'orario della partita non è stato ancora annunciato, ma affronterà il giocatore tedesco Yannick Hanfmann. Sinner, tuttavia, ha un percorso difficile davanti a sé. Potrebbe affrontare il vincitore del 2023 Alexander Bublik al secondo turno e Hubert Hurkcaz, vincitore del 2022, potrebbe anche apparire nei quarti di finale. E in finale potrebbe affrontare il numero 2 del mondo Alexander Zverev (subito dopo la sconfitta contro Taylor Fritz al Boss Open). Medvedev e Tsitsipas potrebbero anche essere i rivali di Sinner alla finale di domenica 22 giugno, ma non Alcaraz, che invece ha scelto di giocare il torneo Queen's a Londra, debuttando anche martedì. lev radin / Shutterstock