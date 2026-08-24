Il delfino d'acqua dolce in pericolo riceve nuova protezione in Pakistan

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La maggior parte delle persone probabilmente pensa alle creature giocose degli oceani del mondo quando sente parlare dei delfini, ma ci sono anche diverse specie che vivono in acqua dolce. Tra questi c'è il delfino dell'Indo, in pericolo, di cui oggi ne restano solo circa 2.000 individui a causa del degrado ambientale e della distruzione dell'habitat, con le dighe come principale responsabile.

Tuttavia, ora è stato riportato che WWF-Pakistan collaborerà con il governo del Punjab in Pakistan per istituire congiuntamente la prima area protetta in questa regione per questo delfino d'acqua dolce. L'area copre circa 200 km del fiume Indo, collegandosi a un'area protetta precedentemente stabilita di dimensioni approssimativamente simili. Si stima che vi vivano circa 400 di questi delfini d'acqua dolce, il che si spera significhi che saranno protetti e potrebbero addirittura aumentare di numero.