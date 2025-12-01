Il derby di Siviglia è stato interrotto a causa di oggetti lanciati sul campo da calcio, il Siviglia potrebbe essere sanzionato

HQ

Il derby di Siviglia tra Real Betis e Siviglia, una delle più grandi rivalità del calcio spagnolo, si è svolto ieri sera, con il Betis che ha battuto il Siviglia al Ramón Sánchez Pizjuán, stadio di Siviglia, terminato 0-2. La partita è stata fermata per 18 minuti, poiché alcuni tifosi del Siviglia hanno lanciato oggetti sul campo da calcio.

"Al 79° minuto, diversi oggetti sono stati lanciati sul campo dalla North End, specificamente verso l'area dove si trovava la squadra ospite, anche se nessuno di essi ha colpito i giocatori. Tra gli oggetti lanciati c'erano accendini e diverse bottiglie d'acqua, alcune piene", ha affermato il rapporto dell'arbitro Munuera Montero.

LaLiga ha un protocollo per gli oggetti lanciati e, tramite gli altoparlanti, consigliava che il lancio degli oggetti doveva cessare. Ma all'86° minuto, "a causa del continuo lancio di accendini e bottiglie d'acqua dalla stessa zona, la partita fu temporaneamente sospesa e alle squadre fu ordinato di tornare negli spogliatoi".

In questi casi, i delegati di entrambe le squadre e i funzionari della LaLiga e le forze di sicurezza vengono informati che, se il lancio degli oggetti non cessa, la partita sarà sospesa definitivamente. Sebbene la partita sia ripresa 15 minuti dopo l'annuncio della sospensione temporanea senza ulteriori incidenti, il Siviglia potrebbe ora essere soggetto a sanzioni, a causa di "disturbo dell'ordine delle partite", secondo la Federazione Spagnola di Calcio. Le sanzioni potrebbero essere una multa fino a 6.000 € e la chiusura parziale delle strutture sportive per una partita.