Il derby si scalda a Barcellona con gli striscioni anti-Barça

A volte il calendario del campionato sembra essere fatto con secondi fini, soprattutto quando c'è un derby casuale a decidere il campionato. È successo due anni fa, nella stagione 2022-23, quando il Barça ha vinto la Liga contro l'RCD Espanyol a Cornellà. In questa stagione la squadra di Cornellà de Llobregat vuole assicurarsi di rimanere nella prossima edizione della competizione e il Barcellona vuole festeggiare il titolo della Liga, quindi la partita di stasera, alle 21:30 CEST, 20:30 BST, sarà un affare ad alto rischio.

L'animosità tra i Culer e i Pericos non è un segreto per nessuno, e negli ultimi anni, con la dominanza blaugrana, si è accentuata. A poche ore dalla partita, il gioco psicologico dei tifosi del Perico è già iniziato, con striscioni con messaggi di odio verso il Barcellona da parte del gruppo di tifosi biancoblu "La Curva" appesi in varie parti della città.

La squadra del Perico vuole dimostrare la sua candidatura per rimanere nella massima serie spagnola, quindi possiamo aspettarci un pubblico molto numeroso per la partita contro i loro più grandi rivali.

