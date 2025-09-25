Il design della difficoltà di Ninja Gaiden 4 presentato nel nuovo video del Tokyo Game Show

HQ

Ninja Gaiden 4 è stato presentato all'evento Tokyo Game Show di Microsoft, e questa volta l'attenzione si è concentrata sul livello di difficoltà. I primi due giochi della serie (creati da Tomonobu Itagaki) erano noti per essere estremamente impegnativi, quindi per il quarto capitolo sono stati sviluppati una serie di strumenti per rendere le cose più accessibili.

Ci sono tre livelli di difficoltà in totale, ognuno dei quali include diverse forme di assistenza. Se giochi al livello più facile, Hero, puoi attivare "Schivata automatica, Blocco automatico e Assistenza automatica" per rendere le battaglie più gestibili, e ci sono anche strumenti che vanno ancora oltre se hai bisogno di aiuto con la guarigione o passaggi platform difficili.

Una volta che ti senti più a tuo agio con un livello di difficoltà, puoi facilmente aumentare (o diminuire) la difficoltà in qualsiasi momento dell'avventura. Per i veri veterani, è anche possibile "disabilitare Hit Lag (premere stop) o nascondere l'indicatore di aggancio che indica i bersagli che attaccherai" per un'esperienza davvero ninja che mette davvero alla prova i tuoi riflessi, e se anche questo è troppo banale, c'è una modalità iper-difficile Death Wish.

Proprio come nei giochi di combattimento, c'è una modalità di allenamento dedicata in modo da poter imparare combo, attacchi speciali e altri trucchi senza essere picchiato durante la campagna. Puoi dare un'occhiata a tutto questo e molto altro nel nuovo trailer qui sotto.

Ninja Gaiden 4 verrà lanciato il 21 ottobre per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X ed è incluso anche con Game Pass.