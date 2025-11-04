Il designer dell'originale Saints Row dice che gli è stato chiesto di creare un pitch per un prequel

HQ

Saints Row Il franchise è costantemente diminuito nel corso degli anni, con il momento più basso del recente reboot che sembrava essere così tonalmente fuori tono da alienare i fan veterani della serie. Chiaramente, il proprietario dell'IP, Embracer Group, capisce di aver avuto un'altalena e un fallimento con questa configurazione, e ora sembra che stia sfruttando il talento di qualcuno che ha familiarità con l'originale Saints Row per creare un pitch per un capitolo prequel.

Su Reddit, Chris Stockman (che attualmente lavora per lo studio VR Bit Planet Games ma in precedenza ha lavorato all'ormai defunto Volition sull'originale Saints Row ) ha detto che gli è stato chiesto di presentare una proposta per un reboot e che, sebbene non possa condividere ulteriori informazioni e dettagli, questo è un po' un progetto da sogno per lui.

"Ragazzi e ragazze, ho una notizia di speranza! Mi è stato chiesto di creare un pitch per un riavvio Saints Row! Non posso dire nulla di più, ma i miei sogni per questo gioco sono diventati un po' più che semplici sogni!"

Stockman è tornato sul post in un secondo momento per affermare che il suo recente tempo di lavoro sui giochi VR non si insinuerà in questoSaints Row prequel, poiché in un aggiornamento spiega che "non sarà un gioco VR. Sto davvero tornando alle mie radici!"

Da quando ha pubblicato questo su Reddit, PCGamesN ha contattato Stockman, che ha fornito alcune informazioni extra, tra cui il fatto che sta "puntando a fare un prequel" e che "non dirà ancora molto oltre a questo perché voglio tenere le mie carte strette al petto, per ora".

Eccitante a dir poco, e si spera che l'esperienza di Stockman lavorando su Saints Row quando era al suo meglio si insinuerà in questo progetto e riporterà la serie in carreggiata.