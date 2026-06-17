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Il designer originale di Aston Martin Vanquish perfeziona il suo design 25 anni dopo

Ian Callum è pronto a svelare il suo ultimo Vanquish.

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Ian Callum è il leggendario designer che ci ha regalato la Jaguar F-Type e la C-X75, ma 25 anni fa ci ha regalato l'originale Aston Martin Vanquish, un design che oggi è considerato iconico. Callum stesso non è soddisfatto, né finito, di quella forma particolare, e ora l'ha perfezionata.

Il suo studio di design, Ian Callum Designs, ha svelato, tramite Motor1, un ridisegno, o meglio un perfezionamento, dell'auto originale in un originale unico, semplicemente chiamato "Aston Martin Vanquish 25 by Callum".

"C'erano cose dell'[originale] che mi frustravano... la cornice del finestrino era composta da pezzi di parti Jaguar di XK, come estrusioni in gomma. E arrivano alla fine, sono solo a misura sul sedere, e oh, è orribile. E non era quello che volevo... Volevo riprovarci. Era l'unica macchina a cui potevo dire sinceramente: 'Sono tutta io.' Non c'era nessuna squadra coinvolta. All'esterno, non c'era nessun altro coinvolto, quindi potevo dire legittimamente: 'Questa è la mia macchina e voglio rifarlo. E raramente si può dire legittimamente: 'Questo è tutto mio', dice.

Puoi vedere il redesign qui sotto.

Il designer originale di Aston Martin Vanquish perfeziona il suo design 25 anni dopo
Il designer originale di Aston Martin Vanquish perfeziona il suo design 25 anni dopo
Il designer originale di Aston Martin Vanquish perfeziona il suo design 25 anni dopo
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