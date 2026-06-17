Il designer originale di Aston Martin Vanquish perfeziona il suo design 25 anni dopo

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Ian Callum è il leggendario designer che ci ha regalato la Jaguar F-Type e la C-X75, ma 25 anni fa ci ha regalato l'originale Aston Martin Vanquish, un design che oggi è considerato iconico. Callum stesso non è soddisfatto, né finito, di quella forma particolare, e ora l'ha perfezionata.

Il suo studio di design, Ian Callum Designs, ha svelato, tramite Motor1, un ridisegno, o meglio un perfezionamento, dell'auto originale in un originale unico, semplicemente chiamato "Aston Martin Vanquish 25 by Callum".

"C'erano cose dell'[originale] che mi frustravano... la cornice del finestrino era composta da pezzi di parti Jaguar di XK, come estrusioni in gomma. E arrivano alla fine, sono solo a misura sul sedere, e oh, è orribile. E non era quello che volevo... Volevo riprovarci. Era l'unica macchina a cui potevo dire sinceramente: 'Sono tutta io.' Non c'era nessuna squadra coinvolta. All'esterno, non c'era nessun altro coinvolto, quindi potevo dire legittimamente: 'Questa è la mia macchina e voglio rifarlo. E raramente si può dire legittimamente: 'Questo è tutto mio', dice.

Puoi vedere il redesign qui sotto.