Il destino di Bolsonaro è in bilico mentre la Corte Suprema del Brasile valuta le accuse

Le ultime notizie sul Brasile . Una giuria di cinque giudici della Corte Suprema del Brasile inizierà martedì le deliberazioni sull'opportunità di processare Jair Bolsonaro e i suoi principali alleati per presunta cospirazione per smantellare il governo democratico.

Il caso, costruito su un'indagine approfondita di due anni, accusa Bolsonaro di aver orchestrato un complesso piano per prendere il potere, con accuse che vanno da un tentativo di colpo di stato a danni a proprietà governative e tentativi di minare le istituzioni democratiche del Brasile.

Nonostante le sue accuse di persecuzione politica, gli esperti legali suggeriscono che la decisione della corte potrebbe arrivare rapidamente, ponendo le basi per un processo storico e di grande importanza. Per ora, resta da vedere come questa battaglia legale alla fine modellerà il panorama politico del Brasile.