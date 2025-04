Il destino di TikTok è in bilico mentre si avvicina la scadenza del divieto negli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Cina . Con l'avvicinarsi della scadenza del 6 aprile per TikTok per assicurarsi un acquirente non cinese o affrontare un ban degli Stati Uniti, Donald Trump è pronto a valutare in questi giorni una proposta finale che potrebbe rimodellare il futuro dell'app in America.

Figure chiave della sua amministrazione, tra cui il vicepresidente JD Vance e il segretario al commercio Howard Lutnick, stanno orchestrando le discussioni, con operatori di private equity come Blackstone e Andreessen Horowitz che si posizionano come potenziali investitori.

I negoziati in corso evidenziano l'intersezione tra preoccupazioni per la sicurezza nazionale e manovre economiche strategiche, mentre Washington cerca di sottrarre TikTok alla proprietà cinese di ByteDance. Per ora, resta da vedere come andrà a finire questo accordo ad alto rischio.