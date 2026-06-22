Il diabete di Alexander Zverev e un malfunzionamento del sensore di glucosio gli hanno ostacolato la strada a Halle

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Alexander Zverev non è riuscito a seguire la sua prima vittoria in un Grande Slam a Roland Garros con un altro titolo: sabato è stato eliminato in semifinale dell'Halle Open in Germania contro Taylor Fritz, in tre set, dove Fritz ha poi perso la finale contro Frances Tiafoe.

La partita contro Zverev è stata molto combattuta, 7-6(4), 4-6, 5-7, ma il tedesco ha sofferto in campo, richiedendo un timeout medico. In seguito spiegò di aver sofferto di qualcosa che non gli era mai successo: il sensore di zucchero si era guastato, mostrando che aveva livelli di glucosio molto più alti di quelli effettivi. Quando ha provato a sistemare bevendo bevande al glucosio, era troppo tardi per mantenere la forza durante la partita.

"Ho avuto grossi problemi con lo zucchero perché il sensore che uso mi ha dato una lettura completamente errata. Indicava valori molto alti quando in realtà erano bassi, quindi ho iniettato molta più insulina di quanto avrei dovuto", ha detto Zverev. "Durante la partita, o meglio nei primi 45 minuti, ho dovuto consumare circa 350 grammi di zucchero. È molto difficile da gestire. È come se qualcuno bevesse una quantità enorme di bibite durante una partita. Mi sono sentita davvero malissimo."

Zverev ha dato credito a Fritz, dicendo che quel giorno meritava di vincere, ma era frustrato perché era la prima volta da quando usava questi sensori nel 2016 che mostrava un errore simile.

Zverev, ora 28enne e considerato uno dei migliori tennisti della sua generazione, fu diagnosticato con il diabete di tipo 1 a 4 anni, una condizione che avrebbe fatto perdere molti altri giocatori in carcere, ma non lui. "Ci sono due partite che si svolgono contemporaneamente: c'è la partita che tutti vedono e quella che solo io sento. Se non gestisco correttamente il mio diabete, non potrò competere al livello che mi aspetto", ha detto Zverev a Reuters prima degli Australian Open 2026 (tramite Sportshadow). Nel 2022 ha aperto una fondazione che aiuta i bambini a ottenere insulina salvavita.