Il Diario di Anna Frank non è più disponibile in alcuni scaffali scolastici in Florida

HQ

Negli Stati Uniti d'America, lo stato meridionale della Florida sta prendendo molto sul serio la protezione dei propri figli e degli altri cittadini. Secondo The Guardian, "Centinaia di titoli vengono ritirati dagli scaffali delle biblioteche e delle aule", proprio come quando inizia un nuovo anno scolastico.

La Florida ha già avuto "il più alto tasso di divieti di libri a livello nazionale quest'anno, [e] continua a censurare i materiali di lettura nelle scuole": 4.561 casi di titoli proibiti e in 33 distretti scolastici.

A maggio, il distretto scolastico della contea di Hillsborough è stato costretto a rimuovere più di 600 libri, il che è costato al distretto 350.000 dollari. I libri rimossi includono Il diario di Anna Frank e Di cosa sono fatte le ragazze di Elana K. Arnold.

Nella contea di Escambia, uno dei nove distretti scolastici che hanno tolto i libri dagli scaffali delle biblioteche, il numero è di 400 titoli, tra cui I Know Why the Caged Bird Sings di Maya Angelou e Slaughterhouse-Five di Kurt Vonnegut.