Il diavolo veste Prada 2 ottiene il suo primo teaser trailer

Dopo quasi due decenni, il glam è tornato: il primo teaser de Il diavolo veste Prada 2 è qui, con Meryl Streep e Anne Hathaway che tornano ai loro ruoli iconici. Una reunion davvero nostalgica che questa volta ruoterà attorno a Miranda che lotta per navigare in un settore in caduta libera. Questa volta i ruoli si sono invertiti, e ora è la redattrice un tempo gelida che sta inseguendo la sua ex assistente, che ora lavora in una delle principali aziende di moda di lusso e detiene i soldi della pubblicità di cui Miranda ha disperatamente bisogno per Runway per rimanere a galla.

La premiere è fissata per il 1° maggio del prossimo anno e per tutti coloro che hanno apprezzato il mix di glamour e dramma d'ufficio del film originale, c'è molto da aspettarsi. Dai un'occhiata al fiducioso teaser qui sotto.

Sei pronto per nuove avventure nel mondo della moda?