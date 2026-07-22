Il dibattito sulle "molestie sui peli delle gambe" continua a Tokyo, mentre sempre più uomini indossano pantaloncini al lavoro

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"Tokyo Cool Biz" è il nome di un nuovo sforzo nella capitale giapponese per mantenere gli uomini più freschi al lavoro. È stato introdotto dalla governatrice di Tokyo Yuriko Koike, come parte della sua tradizione estiva annuale di ampliare i modi per rinfrescarsi con l'aumento delle temperature.

Gli uomini sono stati incoraggiati a indossare magliette, scarpe da ginnastica e pantaloncini per affrontare l'iniziativa, lasciando alle spalle il loro abbigliamento più formale da lavoro, abito e cravatta. La politica è stata introdotta per la prima volta ad aprile e, mentre alcuni uomini l'hanno trovata un vantaggio per la loro giornata lavorativa, altri non sono così contenti delle regole più rilassate, soprattutto perché sembrano prendere di mira ingiustamente gli uomini.

I critici affermano che le donne sono ancora costrette a indossare collant se altrimenti le gambe sarebbero esposte attraverso l'abbigliamento da lavoro, e altri hanno protestato per il disagio causato dal vedere i peli delle gambe dei colleghi. È stato definito "sunehara" online, come identificato da BBC News, o "molestie ai peli delle gambe".

Le temperature in Giappone hanno recentemente superato per la prima volta la soglia dei 40°C quest'anno. Anche in un paese più abituato al caldo torrido rispetto al Regno Unito, questa temperatura è comunque davvero calda, e il fatto che i dipendenti possano rinfrescarsi in ogni modo possibile è visto come un grande vantaggio. Tuttavia, non tutti sono favorevoli a questo cambiamento. Uno studio della Gorilla Clinic ha rilevato che il 53,5% delle persone era ancora contrario a indossare pantaloncini sul posto di lavoro.