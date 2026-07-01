Il dibattito tra fisico e digitale è già finito?

HQ

I giochi fisici hanno sempre avuto quel vantaggio tangibile rispetto a quelli digitali. Puoi tenerli in mano, esporli con orgoglio sugli scaffali e, in alcuni casi—soprattutto se hai i soldi disponibili—hanno anche extra in edizione speciale che puoi ammirare.

Dall'avvento di internet ad alta velocità, si è dibattuto quale sia il migliore. I media fisici rappresentano collezionabilità e permanenza, mentre dall'altro il digitale offre comodità, velocità e un ecosistema di accesso sempre più fluido. È molto più facile cliccare su "compra" sul tuo store console o inserire un tasto invece di aspettare un giorno per la consegna o cambiare il pigiama, salire in macchina e andare in città. Per non parlare del fatto che doveva davvero affrontare le persone...

Ma con la recente notizia che i rapporti di vendita PlayStation hanno raggiunto l'85% a favore del digitale, da qualche parte lungo il percorso quel dibattito potrebbe essere già stato deciso, non con un annuncio drammatico, ma attraverso un lento e quasi invisibile cambiamento nel comportamento dei consumatori, insieme a un'accettazione ancora più sottile di cosa significhi realmente "possedere" un gioco. Perché oggi, anche acquistando una copia fisica di un gioco, non puoi più garantire che sarà disponibile senza una connessione internet, figuriamoci per sempre.

L'illusione del fisico

Quando il fisico era fondamentale, compravi il gioco, lo aprivi, lo mettevi nella tua console preferita e partivi. Poi sono arrivate le installazioni, e ora non puoi nemmeno garantire che il disco che hai acquistato contenga l'intero gioco. Grazie a internet e all'inflazione delle dimensioni dei giochi, molti giochi ora richiedono "download di contenuti" per poter giocare. Questi saranno pubblicizzati sulla scatola, ma significa essenzialmente che per giocare dovrai comunque acquisire una parte digitale. I dischi stanno diventando poco più che tasti fisici.

Annuncio pubblicitario:

Unito a questo patch e aggiornamenti del primo giorno, questa manutenzione costante rende ulteriormente le copie fisiche meno praticabili. Quindi, la domanda diventa scomoda ma necessaria: se il disco non contiene più l'esperienza completa, finale e suonabile, cosa possiediamo esattamente?

Perché l'industria si è mossa in questa direzione

È facile trattare questa storia come una semplice storia di editori che hanno tolto i diritti dei consumatori, ma la realtà è più un prodotto delle circostanze che di qualcosa di complottista. Grazie a internet, la distribuzione digitale è diventata possibile e ha offerto chiari vantaggi agli editori:

Annuncio pubblicitario:



Nessun costo di produzione o vendita al dettaglio, e le aziende amano risparmiare qualche euro o qualche euro a seconda di dove acquisti.



Pieno controllo su prezzi e sconti



Eliminando il mercato dell'usato e impedendoti di prestarla ai tuoi amici.



Una volta che i giochi divennero servizi aggiornati continuamente anziché prodotti statici, i supporti fisici divennero naturalmente meno rilevanti. Un disco non può evolversi con un gioco che cambia settimanalmente o mensilmente. Dal punto di vista aziendale, la direzione da seguire ha senso. È più efficiente, più flessibile e, in definitiva, più redditizio. E come in qualsiasi altro settore, lo sviluppo di videogiochi è guidato dal profitto.

Congratulazioni, ci siamo messi in gioco

Forse il cambiamento più significativo non è tecnico o commerciale, ma psicologico. E anche se tutti noi amiamo dare la colpa all'avidità aziendale per tutti i torti nell'industria videoludica, questo è un problema che ci siamo in parte causati.

E tutto per comodità.

È molto più facile comprare un gioco con un semplice clic e poi avviarlo con un altro, invece di alzarsi dal divano, prendere la custodia, espellere il disco e poi inserirne uno nuovo. Anche scrivere quella cosa mi sembrava stancante.

L'idea di "possedere" un gioco nel senso tradizionale è diventata meno importante rispetto al semplice poter giocare quando si vuole con il minor disagio possibile. E dato che il mercato principale è in grave declino da anni a causa dello shopping online, quando comprare giochi è diventato istantaneo, in realtà non abbiamo mai avuto una vera possibilità.

I supporti fisici non sono spariti, ma non si stanno facendo alcun favore

Nonostante tutto questo, i giochi fisici non sono scomparsi. Le edizioni speciali esistono ancora, Steel Books si vendono ancora, i collezionisti danno ancora molto valore alla proprietà fisica. Ma sempre più spesso i media fisici sembrano qualcosa di diverso rispetto a come erano un tempo. Non è più il modo predefinito in cui la maggior parte delle persone acquista i giochi, dato che il digitale offre addirittura edizioni speciali e deluxe. Le edizioni da collezione fisiche ora attirano soprattutto i superfan o i collezionisti appassionati.

Ma il problema più grande è la qualità, o l'apparente mancanza ormai. Call of Duty una volta aveva un'edizione speciale che veniva spedita con occhiali a visione notturna che funzionavano davvero. Ora ci sono giochi come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, che è uscito con una statua molto discutibile, o 007 First Light, che ha cercato di vendere mezza pistola d'oro di plastica per oltre £200.

Nulla sfugge alla 'shittificazione', e se questo è lo standard che gli editori pensano che i fan vogliano, allora a meno che non ci sia un cambiamento radicale, non passerà molto tempo prima che cose del genere svaniscano del tutto. L'unica cosa che ci si aspetta da queste edizioni premium è la qualità. Quando lo tagli, non puoi più giustificare il prezzo. E allora cosa ci impedirà di abbracciare completamente il digitale?

Fis-izzing?

Il dibattito tra fisico e digitale è già finito? Non proprio.

I supporti fisici esistono ancora, e per alcuni giocatori sono ancora molto importanti. Ma la versione dei media fisici che un tempo definiva il gaming—completa, autosufficiente e di proprietà permanente—non è più lo standard.

Quello che ci resta è qualcosa di più complicato. I giochi fisici esistono ancora, ma non garantiscono più la proprietà come una volta. I giochi digitali offrono comodità, ma non nemmeno permanenza, e da qualche parte tra i due, l'idea di cosa significhi "possedere" un gioco è silenziosamente cambiata e la maggior parte di noi semplicemente non se n'è accorta quando è successo. Il fisico non significa perdere perché è peggio, è solo che la comodità prevale su tutto.

Per anni, il dibattito è stato inquadrato come fisico contro digitale. In realtà, quella discussione potrebbe essere finita molto tempo fa. Il vero dibattito ora è proprietà contro accesso, e se le tendenze attuali continuano, la proprietà potrebbe già perdere, e tenendo conto di ciò, persone come Stop Killing Games potrebbero avere un impatto più che mai presto.