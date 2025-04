Il difensore del Manchester United Victor Lindelöf ha lasciato la partita giovedì scorso a causa di un grave incidente con il figlio

HQ

Giovedì scorso, nella partita di Europa League contro il Lione che è stata eroicamente vinta dal Manchester United, segnando tre gol nei tempi supplementari, il difensore svedese Victor Nilsson Lindelöf è scomparso dall'Old Trafford durante l'intervallo. Era in panchina, ma la sua assenza era ancora nota, e l'allenatore Ruben Amorim ha semplicemente detto che se n'era andato per motivi personali.

Ora, la moglie di Victor, Maja Nilsson Lindelöf, ha rivelato cosa è successo: il loro figlio di tre anni ha avuto un grave incidente. Un'ora prima dell'inizio della partita, è caduto nella loro scala di vetro. A quanto pare, la sua fronte era "divisa in due parti" e ha dovuto sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per sistemare la fronte. Dopo due giorni in ospedale, il bambino, Francis, è stato dimesso e, a parte una grande cicatrice, starà bene.

"È un vichingo. È tornato alla normalità. Tutti erano così preoccupati, ma lui continua la vita come se nulla fosse", ha detto Maja, tramite il Daily Mirror.