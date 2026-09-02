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Il difensore del Real Madrid Raúl Asencio è stato accusato di guida in stato di ebbrezza a Gran Canaria. Il 16 agosto è stato fermato a un posto di blocco di routine alle 6:30 del mattino e aveva una tassa alcolemica quattro volte superiore al limite legale di alcol nel sangue, secondo quanto riportato dall'agenzia locale delle Isole Canarie Atlántico Hoy.

Le sue misurazioni erano rispettivamente di 0,90 mg/l e 0,88 mg/l, e il livello massimo in generale è di 0,25 mg/l. Poiché costituiva un reato contro la sicurezza, ha richiesto un processo accelerato e il tribunale gli ha imposto una multa di €14.400, da pagare in quattro mesi a un tasso giornaliero di €120, e ha sospeso la patente per otto mesi.

Non è stata la prima volta che il calciatore ventitreenne è stato in campo: nel 2023 è stato arrestato per aver distribuito un video sessuale che coinvolgeva un minorenne, registrato da tre suoi amici.

Il difensore centrale, che ha perso la presenza nel quinze titolari del Real Madrid la scorsa stagione e ha subito un infortunio muscolare alla gamba destra durante un allenamento pre-stagionale a fine luglio, si vociferava che sarebbe stato in vendita, ma il mercato dei trasferimenti estivo è finito e Asencio rimarrà al Real Madrid, sperando di convincere Mourinho a contare su di lui.