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Nico Schlotterbeck, difensore tedesco di 26 anni, è uno dei primi giocatori ad infortunarsi durante i Mondiali ed essere escluso per il resto della competizione, che termina il 19 luglio. Anche se la Germania arrivasse in finale, Schlotterbeck non sarà incluso, poiché sarà fuori per diversi mesi dopo aver "subito un infortunio al legamento collaterale mediale della caviglia sinistra", durante la vittoria per 2-1 di sabato scorso contro la Costa d'Avorio, che doveva essere sostituito all'intervallo da Antonio Rudiger.

Nonostante l'infortunio, Schlotterbeck rimarrà con la squadra e resterà negli Stati Uniti per il momento. "È un segnale molto positivo che inizialmente rimarrà qui nella squadra, perché ha anche un'influenza fuori dal campo", ha detto l'allenatore Julian Nagelsmann. "Schlotti mancherà molto in campo come difensore eccezionale, soprattutto per il suo eccellente gioco di costruzione".

La Germania è stata una delle migliori squadre finora, l'unica oltre a Messico e Stati Uniti a vincere le prime due partite, e con la migliore differenza reti di 7. La squadra non può più fare iscrizioni ora, quindi Nagelsmann farà affidamento su Rudiger, Jonathan Tah, Rudiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw per il ruolo di difensore centrale.

La prossima stagione, Scholetterbeck è pronto a rimanere al Borussia Dortmund firmando un proroga di contratto fino al 2031, nonostante sia ricercato da altri club, incluso il Real Madrid.