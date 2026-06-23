Il Digital Showcase annuale di THQ Nordic tornerà ad agosto

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Appena uscita dall'annuncio di Capcom per organizzare uno showcase Spotlight più avanti questa settimana, ora THQ Nordic è arrivata al tavolo ed è pronta a condividere un aggiornamento sul suo Digital Showcase annuale.

L'evento tornerà quest'estate, in particolare il 7 agosto alle 20:00 BST/21:00 CEST. Per quanto riguarda ciò che offrirà, ci viene detto di aspettarci un "ricco elenco di aggiornamenti e notizie fresche su un'ampia gamma delle nostre IP principali", e che questo includerà sia "le tanto attese rivelazioni (date di uscita!!)".

Sebbene l'intera lista dei titoli che appariranno nello show sarà nota solo al termine della trasmissione, alcuni sono già stati confermati, con quello qui sotto che offrirà notizie e aggiornamenti tramite la presentazione.



Titan Quest II



Wreckfest 2



La Gilda - Europa 1410



Custode del Destino



Spedizioni: Samurai



La vita eterna di Goldman



La Via del Cacciatore 2



THQ Nordic afferma anche che dovremmo aspettarci che vengano condivisi più titoli confermati "mentre facciamo il conto alla rovescia per il momento dello showtime."