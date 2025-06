Il Digital Showcase di THQ Nordic torna ad agosto

HQ

THQ Nordic ha annunciato che continuerà la sua tradizione estiva annuale di ospitare un Digital Showcase nel mese di agosto. Ciò è stato confermato dall'editore, che ha rivelato che l'evento di quest'anno è previsto per il 1° agosto alle 20:00 BST / 21:00 CEST, con lo spettacolo che presenterà quanto segue.

"La vetrina di quest'anno promette una festa di annunci in anteprima mondiale, nuovi aggiornamenti su titoli precedentemente annunciati (sì, comprese alcune date di uscita tanto attese) e, avete indovinato, alcune sorprese a cui non avevamo già accennato... O l'abbiamo fatto noi?"

Per quanto riguarda ciò a cui THQ Nordic potrebbe riferirsi qui, l'editore elabora e conferma che Gothic 1 Remake, Titan Quest II, Reanimal, The Eternal Life of Goldman e Wreckfest 2 saranno assolutamente presenti, inclusi "alcuni assi" che costituiscono "oscuro ed emozionante o colorato e commovente o anche un vero gioco per famiglie - e un paio che nessuno si aspetta (No, non è ancora l'Inquisizione spagnola - mi dispiace)."

La durata esatta dello spettacolo deve ancora essere menzionata.