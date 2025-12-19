Il Dipartimento di Giustizia pubblicherà più tardi oggi "diverse centinaia di migliaia" di fascicoli Epstein

HQ

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è pronto a pubblicare "diverse centinaia di migliaia" di documenti legati al condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein più tardi oggi, secondo il vice procuratore generale Todd Blanche.

Parlando a Fox & Friends, Blanche ha detto che i fascicoli includeranno una vasta gamma di materiali collegati alle indagini su Epstein, ma ha sottolineato che alcuni documenti potrebbero essere temporaneamente trattenuti per proteggere l'identità delle vittime.

Ha detto che ogni documento viene esaminato per garantire che l'identità delle vittime sia pienamente protetta. Blanche ha aggiunto che si prevede che ulteriori lotti di fascicoli saranno rilasciati nelle prossime settimane, potenzialmente per un totale di centinaia di migliaia di documenti in più.

La rivelazione segue una rinnovata pressione per la trasparenza riguardo ai cosiddetti fascicoli Epstein e a come sono stati gestiti dalle autorità. Questa è una notizia in evoluzione e sarà aggiornata nelle prossime ore non appena avremo i file Epstein.