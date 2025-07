Il Dipartimento di Giustizia Usa licenzia il procuratore incaricato dei casi "Diddy" Combs e Jeffrey Epstein

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Lo scandalo della lista Epstein è tutt'altro che finito, anche se il pedofilo condannato Jeffrey Epstein si è suicidato nella sua cella di New York in attesa del processo nel 2019. Il pubblico vuole sapere chi sono le persone che erano legate al giro di traffico di esseri umani (compresi i minori) gestito da altre celebrità come la sua complice Ghislaine Maxwell e il produttore musicale "Diddy" Combs. Si sospetta che la lista, che Trump ha promesso di declassificare durante la campagna per il suo secondo mandato presidenziale, non sia ancora stata pubblicata. In realtà, Trump sta ora minimizzando la questione e schivando le richieste popolari in merito.

In effetti, sembra persino che stia ostacolando il caso legale in corso. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha licenziato Maurene Comey, il procuratore di New York che si occupa del caso, con effetto immediato. La partenza di Comey è stata confermata dalla CBS e dalla BBC.

La sua partenza arriva mentre Trump e il capo del Dipartimento di Giustizia, il procuratore generale Pam Bondi, affrontano il contraccolpo sulla gestione da parte dell'amministrazione dei file relativi a Epstein. Bondi ha negato la scorsa settimana che altri file del caso sarebbero stati declassificati. Ieri Trump ha rilasciato una dichiarazione piuttosto dura sui social media contro i suoi stessi sostenitori che sostengono che ci sia stato un insabbiamento su Epstein, definendoli "deboli" e dicendo che non voleva più il loro sostegno.

Trump sembra avere una vendetta personale contro la famiglia Comey. Nel 2017, durante il suo primo mandato, il presidente ha firmato l'ordine di licenziamento contro il padre del procuratore, l'allora capo dell'FBI, James Comey.

La BBC sostiene che questo non è l'unico caso isolato di licenziamenti all'interno del Dipartimento di Giustizia per cause che "dispiacciono" al presidente Trump.