Il dipinto di Salvador Dalì è stato venduto a una svendita di casa per £ 150

Ti capita di avere un dipinto di Salvador Dalì sepolto in garage? Improbabile, vero. Non per un proprietario di casa a Cambridge, nel Regno Unito, che ha recentemente organizzato una svendita di liquidazione e ha venduto un dipinto a un cliente per 150 sterline, che in realtà era un'autentica opera di Dalí che poteva essere venduta all'asta 200 volte il suo prezzo.

Secondo BBC News, l'opera d'arte è stata acquistata da un mercante d'arte anonimo che ora intende venderla all'asta in ottobre. Dopo l'acquisto originale, si è scoperto che si trattava di un autentico pezzo di Dalì che è stato persino venduto all'asta da Sotheby's nel 1990, interamente attribuito allo stesso Dalí.

L'opera è considerata come Vecchio Sultano, ed è un acquerello e un'illustrazione a pennarello di una scena di Arabian Nights, una delle oltre 500 opere che Dalí ha creato con l'intento di mostrare i racconti popolari mediorientali, il tutto sotto la commissione di una coppia italiana. Alla fine, si pensava che fossero stati creati solo circa 100 pezzi.

Il dipinto sarà messo all'asta il 23 ottobre.

