Il director di Final Fantasy VII: Rebirth vorrebbe realizzare un'avventura delle dimensioni di Clair Obscur

Non siamo solo noi giocatori ad aver amato all'unanimità Clair Obscur: Expedition 33; Anche altri sviluppatori, inclusi i diretti concorrenti, hanno inondato il gioco di elogi. Ciò include Square Enix, che ha recentemente avuto un progetto artistico ospite con lo sviluppatore francese Sandfall, così come il creatore di Final Fantasy VII: Rebirth Naoki Hamaguchi, che in precedenza aveva dichiarato che era la sua scelta per il gioco dell'anno.

In una nuova intervista con GamesRadar, Hamaguchi continua a elogiare il gioco di ruolo francese Clair Obscur: Expedition 33, dicendo che gli piacerebbe fare qualcosa di simile. Mentre i cosiddetti giochi AAA sono di prim'ordine ovunque e hanno un'incredibile quantità di contenuti, dice che i titoli AA leggermente più economici "scelgono un aspetto di un elemento e lo spingono davvero e... lo portano ad un livello elevato".

Ammette che sarebbe difficile fare qualcosa di simile dato il suo ruolo in Square Enix, ma dice comunque che "gli piacerebbe provare a creare un gioco come quello [AA], che è davvero focalizzato su un'area, spingendo la barca fuori e rendendo quell'aspetto il più divertente possibile".

Tuttavia, si può sempre sognare, e conclude il suo ragionamento affermando:

"Se avessi la possibilità di lavorare insieme ad alcune delle persone che realizzano questo tipo di giochi, penso che sarebbe davvero fantastico. Quindi, da un punto di vista industriale, penso che sia davvero salutare e mi piace vedere arrivare quegli AA".

Cosa ne pensi del fatto che Square Enix tenti la fortuna con i cosiddetti giochi di ruolo AA sotto la guida dei suoi leggendari creatori di giochi? O è meglio per loro continuare a investire tutto nelle loro avventure molto sontuose?