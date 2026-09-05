Il direttore artistico di Alien: Isolation 2 rivela come rendere il gioco meno spaventoso

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Potrebbe sembrare strano per una persona che lavora a un gioco horror dare consigli su come rendere l'esperienza meno spaventosa, ma la direttrice artistica di Alien: Isolation 2, Ana Sopikova, non vuole che le persone vengano sovraesposte troppo presto alla tensione. Invece, dovrebbero sentirsi a loro agio in certi momenti, e poi quella pace può essere completamente buttata via in altri momenti.

Ma, se sei una persona che pensa di non poter nemmeno avvicinarsi a un gioco come Alien: Isolation 2 a causa del suo fattore paura, Sopikova ha un consiglio interessante per non spaventarti troppo. "Il mio consiglio per tutte le persone che hanno troppa paura è semplicemente di abbassare il volume della musica. Molte persone non si rendono conto di quanto la musica contribuisca a creare quella tensione," dice a GamesRadar in una recente intervista.

Anche se sei un veterano dell'horror, l'intento con Alien: Isolation 2 non è farti sentire sempre assolutamente orripilato. "Non vogliamo che i giocatori siano costantemente al culmine dell'horror, sul punto di avere un infarto, perché allora si abituano e non fa più paura. Ovviamente, è un gioco narrativo. C'è una storia da seguire. Quindi, vedi, assorbiamo tutti gli elementi, sia visivi che audio, come tutto si incastra, animazione e gameplay, e stiamo solo cercando di costruire quell'esperienza con tutte le diverse parti in movimento per supportare davvero i picchi e le valli," ha spiegato Sopikova.

Abbiamo le nostre impressioni e un'intervista dalla nostra esperienza pratica con Alien: Isolation 2 in arrivo, quindi tenete gli occhi aperti per ulteriori dettagli su questo sequel inquietante.