Il direttore artistico di Behaviour Interactive si unisce al team Star Wars: Fate of the Old Republic

Arcanaut Studios, lo sviluppatore gestito dal veterano di Star Wars: Knights of the Old Republic Casey Hudson, sta lavorando a un nuovo gioco ambientato in una galassia lontana, molto, lontana. Mentre Hudson continua a costruire la sua squadra per creare Star Wars: Fate of the Old Republic, ha aggiunto una freccia molto importante alla sua faretra in un solo Pascal Blanché.

In precedenza direttore artistico di studio presso Behaviour Interactive, Blanché annunciò su Bluesky di aver "unito le forze (gioco di parole voluto)" con Casey Hudson per lavorare su Star Wars: Fate of the Old Republic. Guardando la pagina Artstation di Blanché, è chiaro che ha uno stile unico e vibrante, molto simile ai design fantascientifici degli anni '80, con dettagli moderni.

Le immagini su cui ha lavorato Blanché potrebbero non farti pensare subito a Star Wars, ma l'artista è chiaramente un fan dell'universo. Speriamo che possa aiutare a rendere Star Wars: Fate of the Old Republic epico quanto vorrebbe. Il gioco non uscirà presto, ma speriamo di rivederlo prima del 2030, dato che anche Hudson vuole che sia disponibile entro quel momento.