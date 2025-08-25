Il direttore creativo di Indiana Jones: "È una di quelle idee che abbiamo sempre voluto realizzare"

HQ

Alla Gamescom 2025, Machine Games ha rivelato un nuovo trailer per la grande espansione in arrivo nel loro gioco di Indiana Jones, intitolata The Order of Giants. Ambientata nel cuore di Roma, l'espansione promette un'avventura narrativa piena di segreti, enigmi e volti familiari del gioco base.

Parlando con il direttore creativo, Axel Torvenius, il team ha rivelato che i giocatori inizieranno il DLC all'interno del sandbox del Vaticano, progredendo attraverso una storia innescata dall'incontro con Padre Richie e il suo pappagallo. "Interagendo con lui, abbiamo un filmato che in un certo senso mette in risalto la premessa e la narrazione principale di ciò di cui tratta il DLC", ha spiegato. Da lì, i giocatori esploreranno sia le strade di Roma che una serie di luoghi sotterranei, tra cui il fiume Tevere e l'antica Cloaca Maxima.

Il DLC introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui nuove meccaniche, nemici, combattimenti contro i boss e libri delle abilità. Torvenius ha sottolineato che queste nuove aggiunte possono anche avere un impatto sul gameplay del gioco principale: "Quando hai giocato attraverso il DLC e hai acquisito i nuovi libri delle abilità, i benefici che ne derivano, ovviamente, possono essere raccolti e utilizzati anche all'interno del gioco principale".

Nonostante sia in gran parte ambientato a Roma, il team ha assicurato varietà in tutti gli ambienti. ha detto: "Abbiamo ancora, all'interno del DLC, viaggiamo attraverso un sacco di ambienti diversi... Quindi, c'è ancora una grande varietà e molti tipi diversi di ambienti da esplorare. Non ci si annoia mai". L'avventura dovrebbe durare circa 5-6 ore, a seconda dell'approccio del giocatore.

I fan della serie saranno anche felici di sapere che il gioco si sta espandendo su Switch 2. Torvenius ha osservato: "Noi di Machine Games siamo super felici di avere l'opportunità di poterlo portare su Switch 2... Maggiori informazioni su questo arriveranno per il 2026".

Riflettendo sull'ambientazione del DLC, ha aggiunto: "La realizzazione di questo DLC, The Order of Giants, è come una di quelle idee che abbiamo sempre voluto... Spingi il giocatore in quest'area del mondo ancora di più. Ecco perché siamo così felici di avere l'opportunità di realizzare il DLC".

Con nuovi contenuti, intriganti colpi di scena narrativi e nuove meccaniche di gioco, The Order of Giants promette di essere un'espansione imperdibile per i fan di Indiana Jones quando uscirà il prossimo anno.