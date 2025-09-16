Il direttore creativo rivela l'impatto del lancio di Hollow Knight: SilksongHell is Us

HQ

Ci sono tre giochi che hanno dominato le discussioni della community negli ultimi anni, poiché i fan hanno discusso se fossero reali o meno. Grand Theft Auto VI, una sorta di sequel o remake di Bloodborne, e Hollow Knight: Silksong. Poi, il mondo si è rallegrato perché uno di loro si è rivelato reale. Tuttavia, il lancio di Hollow Knight: Silksong non è stata una piacevole sorpresa per tutti.

Parlando con il podcast Friends Per Second di Skill Up,Hell is Us il direttore creativo Jonathan Jacques-Belletête ha parlato della sfortunata situazione in cui si è trovato lo sviluppatore Rogue Factor. "Quando sai di essere così grande, penso che una goccia d'ombra sia un po' come... wow", ha detto. "Come il 'GTA 6 dell'indie'... Shadow Drop qualcosa del genere è un po' insensibile".

Jacques-Belletête ha poi proseguito dicendo che c'è stata una discussione con l'editore Nacon (Hell is Us ' sulla possibilità di cambiare la data di uscita, che purtroppo è caduta lo stesso giorno del lancio di Hollow Knight: Silksong. Tuttavia, ciò avrebbe comportato il rimborso dei preordini e, anche se Rogue Factor fosse pronto a superare la tempesta, sanno che Silksong ha influito sulle vendite.

"Questo è il problema al giorno d'oggi, onestamente: ottenere una finestra in cui sei praticamente solo è quasi impossibile", ha detto Jacques-Belletête, spiegando quanto sia difficile trovare una finestra di rilascio nel mondo dei giochi di oggi. "15 anni fa, la metà dell'estate era sempre un periodo morto. Ma non esiste più una cosa del genere. È solo una follia costante".

Hell is Us ci ha ancora impressionato e ci siamo divertiti molto nella nostra recensione della rete. Tuttavia, la speranza ora è che il passaparola dei recensori e di coloro che hanno giocato al lancio diaHell is Us vendite costanti nel tempo, ora che il suo lancio è stato oscurato da un titano.