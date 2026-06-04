Il direttore del design Jaguar condivide un'idea per la nuova Corvette

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L'ex direttore di design di Jaguar, che probabilmente ha contribuito a disegnare e progettare alcune delle forme più sorprendenti del produttore, ha condiviso un nuovo concept di Corvette che aveva effettivamente disegnato anni fa.

Jason Battersby, l'uomo responsabile del design esterno di Jaguar Land Rover, è in carica dal 2024 ed è una delle menti dietro l'ultimo Design Vision Concept di Jaguar. Recentemente ha condiviso una vecchia proposta di design di una Corvette che non era mai stata destinata alla produzione, ma che ha rapidamente attirato l'attenzione degli appassionati di auto online.

Il concept presenta le classiche proporzioni con cofano lungo della Corvette combinate con la superficie elegante e elegante, che Battersby definisce un "vero omaggio sia alle Stingray della generazione C2 che della C3".

Si può dire che le reazioni online sono state forti, con molti nei forum e nei commenti che hanno dichiarato che questa è più bella di molte supercar moderne, specialmente la recentemente svelata Ferrari Luce.