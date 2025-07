Il direttore del franchise di Dying Light affronta le cancellazioni del progetto Techland

HQ

Mentre c'è molta eccitazione da Techland al momento con Dying Light: The Beast all'orizzonte, all'inizio di questo mese abbiamo sentito parlare di due giochi cancellati dallo studio. Quando abbiamo avuto la possibilità di dare un'occhiata a Dying Light: The Beast, abbiamo anche chiesto al direttore del franchise Tymon Smektala in che modo queste cancellazioni hanno influenzato lo studio.

"Dobbiamo pubblicare il rapporto in questo modo perché siamo una società pubblica, ma come avete notato, sì, lo sviluppo di giochi non è mai così lineare", ha detto Smektala, confermando che Techland ha riconosciuto e risposto al rapporto. Ha anche sollevato nuovamente il fatto che non ci sono stati licenziamenti a Techland a seguito di queste cancellazioni.

"Ma poi non ci sono state riduzioni quando si tratta di questo. Fondamentalmente abbiamo semplicemente trasferito le persone in altri progetti che abbiamo in cantiere", ha detto. "In questo momento ci stiamo concentrando su The Beast. Questo è ovviamente l'obiettivo principale per noi. E quando arriverà il momento di parlare di più dei nostri piani futuri, parleremo di più dei nostri piani futuri. Ma l'aspetto più importante, che purtroppo non ha attirato l'attenzione di Techland che ha cancellato alcuni progetti, è che non ci sono state riduzioni, le persone sono state trasferite in altre cose. Quindi non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi".

Come disse allora Smektala, non c'era nulla di cui preoccuparsi. È raro non vedere i licenziamenti accompagnare le cancellazioni, ma sembra che Techland abbia tagliato due progetti prima che potessero manifestarsi in qualcosa che potrebbe causare ulteriori problemi in seguito.

Se vuoi dare un'occhiata al resto della nostra conversazione con il direttore del franchise di Dying Light, c'è il video completo qui sotto e la nostra robusta anteprima di Dying Light: The Beast è qui.