Il direttore dell'FBI fa causa a The Atlantic dopo che si è riportato che avrebbe un problema con l'alcol che potrebbe "compromettere la sicurezza nazionale"

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Il direttore dell'FBI Kash Patel ha intentato una causa per diffamazione contro The Atlantic dopo che un articolo scritto da Sarah Fitzpatrick ha anch'esso fatto causa, riportando che Patel aveva problemi con l'alcol. L'articolo è stato pubblicato venerdì, intitolato "Il comportamento erratico di Kash Patel potrebbe costargli il lavoro", e successivamente modificato in "Il direttore dell'FBI è disperso" nella versione online.

L'articolo si basa su più di due dozzine di fonti anonime e descrive che la "evidente ubriachezza e le assenze inspiegabili" di Patel, con lui che ha rimandato gli incontri "che ritardano decisioni urgenti necessarie per avanzare nelle indagini" a causa di "notti alimentate da alcol", hanno allarmato i funzionari dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia. Riporta inoltre che il "comportamento erratico" di Patel compromette la sicurezza nazionale, ha violato le regole etiche del DOJ, è irraggiungibile in caso di emergenza e permette all'alcol di influenzare le sue dichiarazioni pubbliche, secondo CNN.

Patel ha detto a Reuters che la storia è una menzogna, affermando che "è stata data la verità prima di pubblicare e hanno comunque scelto di pubblicare falsità", e chiede 250 milioni di dollari di danni in una causa intentata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti nel Distretto di Columbia. "Gli imputati sono ovviamente liberi di criticare la leadership dell'FBI, ma hanno oltrepassato il limite legale pubblicando un articolo pieno di accuse false e ovviamente fabbricate volte a distruggere la reputazione del direttore Patel e a farlo lasciare l'incarico", recita la denuncia.

L'emittente ha dichiarato di "sostenere il nostro reportage su Kash Patel e difenderemo con vigore The Atlantic e i nostri giornalisti contro questa causa infondata". L'articolo contiene persino una citazione di Patel, che dice "Ci vediamo in tribunale — porta il libretto degli assegni".