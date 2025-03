Il direttore di battaglia di Metaphor: ReFantazio crede che "i giochi a turni abbiano un lungo futuro davanti a loro"

HQ

Mentre alcuni potrebbero trovare noioso vedere il tempo fermarsi non appena entrano in combattimento, ci sono molte persone che amano una pausa dall'azione veloce e amano il combattimento a turni, come dimostrato da successi recenti come Baldur's Gate III e Metaphor: ReFantazio.

Parlando con PC Gamer, Kenichi Goto, il battle director di Metaphor: ReFantazio ha parlato del futuro dei giochi di ruolo e di dove pensa che andrà il genere. "Non credo che sia una questione di quale sia migliore dell'altra: penso che sia le battaglie a turni che le battaglie d'azione possano coincidere e vivere nella stessa atmosfera", ha detto.

Negli ultimi anni, abbiamo visto l'idea che i sistemi a turni siano obsoleti, qualcosa che Goto può capire anche se non è d'accordo. "Essendo io stesso un creatore, sentivo che stava iniziando a diventare obsoleto. E ho iniziato a vedere le reazioni di giocatori e tifosi che stavano iniziando a diventare obsoleti".

Ma ciò non significa che i sistemi a turni non possano adattarsi e dimostrarsi altrettanto divertenti per i giocatori moderni. "Credo che sia possibile mantenere fresco anche un genere di gioco della vecchia scuola identificando ciò che gli utenti moderni vogliono e non perdendo di vista ciò che si vuole ottenere". Ha detto Goto. "Personalmente credo che i giochi a turni abbiano un lungo futuro davanti a loro".

