Il direttore di gioco di No Straight Roads 2 rivela cosa c'è dietro la progettazione dei boss del gioco

Come il suo predecessore, No Straight Roads 2 pone molta enfasi sulle sue battaglie con i boss, dove vediamo alcuni design davvero fantastici, possiamo prendere parte ad alcuni combattimenti ritmici e ottenere alcune delle migliori melodie che questi giochi hanno da offrire.

Con così tante parti diverse che lavorano insieme per creare un boss in No Straight Roads 2, non abbiamo resistito a chiedere al direttore di gioco Wan Hazmer la filosofia del loro design nel gioco. Haz ha rivelato che suo cugino e direttore creativo Daim Dziauddin lavora molto sul design dei boss, e spesso quando creano un personaggio guardano alle loro origini e al loro legame con la musica.

"Naturalmente il genere potrebbe essere l'ispirazione, ma la parte più importante è, in realtà, perché un artista suona musica in primo luogo?" Ha spiegato Haz. "Così, per esempio, prima avevamo il DJ Subatomic Sir Punova, quindi si trattava più di un'espressione di cercare di mostrare la propria musica. Quindi, lui era al centro dell'universo, secondo lui, ovviamente, ed è per questo che l'intero combattimento con il boss riguardava i pianeti e il sistema solare e tutto il resto. Non cambieremo questa direzione anche per No Straight Roads 2, quindi considereremo ogni singolo artista, perché eseguono musica e cosa è importante per loro in termini di musica e tutto il resto, e poi lo rappresenteremo visivamente".

Se volete saperne di più su No Straight Roads 2, date un'occhiata alla nostra intervista completa alla Gamescom qui sotto. Inoltre, tieni d'occhio il Tokyo Game Show per ulteriori annunci.