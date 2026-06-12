Il direttore di gioco di Phantom Blade Zero non si preoccupa di lanciare vicino a Grand Theft Auto VI

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Da quanto sono pieni settembre e ottobre quest'anno, si capisce che molti editori pensano che questo novembre sarà finalmente il momento per Grand Theft Auto VI. Altri giochi evitano il colosso di Rockstar come la peste, ma gli sviluppatori di S-Game sembrano non preoccuparsi affatto della potenziale concorrenza.

Parlando con PC Gamer, il regista di Phantom Blade Zero, Qiwei "Soulframe" Liang, ha detto che l'idea di lanciare vicino a GTA VI non lo dava fastidio. "Molti potrebbero pensare che abbiamo una strategia di marketing per spostarlo dal sovraffollato settembre, e alcuni sono molto preoccupati che sia più vicino a novembre. Non pensiamo a nulla di tutto questo. Pensiamo solo alla qualità del prodotto stesso. Non credo che la concorrenza possa influenzare, molto, il successo di un'opera. Conta solo il prodotto in sé," ha detto.

Phantom Blade Zero ha recentemente spostato la data di uscita alla fine di ottobre, dove si ritiene che il marketing di Grand Theft Auto VI sarà in piena forma. "Non pensiamo a cosa succede lì. Non pensiamo nemmeno alla concorrenza, a cosa verrà lanciato prima o dopo. Ciò che conta è quanto il gioco sia rifinito, e se avremo uno o due mesi in più, possiamo correggere più bug, fare più ottimizzazioni, così da non aver bisogno di una grande patch il primo giorno," ha detto Liang.

È il tipo di atteggiamento che vorremmo vedere in altri studi di sviluppo. Certo, potrebbe essere difficile dover essere lanciato contemporaneamente a Grand Theft Auto VI, ma guardando lo stato attuale di settembre e ottobre, sembra che il lancio sarà altrettanto difficile come molti altri giochi che cercano attenzione. Se GTA VI dovesse partire quest'anno, il 2026 sarà un anno unico in assoluto, ma S-Game sta mettendo da parte questo aspetto, per offrirci un progetto che durerà oltre l'anno in cui è stato rilasciato.