Il direttore di gioco di Star Wars: Galactic Racer parla di abbracciare Glup Shittos: "Non sapevo nemmeno chi fosse Ben Quadinaros fino a circa due estati fa"

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Star Wars: Galactic Racer potrebbe non essere solo una gara di pod, ma è presente nel gioco, riportandoci a quella che potrebbe essere la più grande convention di glup shitto di tutto Star Wars. Se non conosci il termine glup shitto, è un meme su internet creato per prendere in giro la quasi infinita lista di strani personaggi di Star Wars che di solito finiscono per essere riportati per trovare qualche po' di nostalgia. Anche se la battuta originale non è stata fatta con le intenzioni più pure, il team che lavora su Star Wars: Galactic Racer sta abbracciando i shittos dei glup, dando alle persone la possibilità di rivedere tutti i loro podracer preferiti.

"Ho dovuto cercare qualche settimana fa," ha detto il direttore del gioco Matt Webster quando gli ho chiesto se sapesse cosa significasse glup shitto. "È molto interessante perché Star Wars è con noi da così tanto tempo. E in epoche diverse, suppongo, da una prospettiva generazionale, ognuno di noi abbia il proprio primo punto d'ingresso in Star Wars."

"Mi ha colto un po' di sorpresa quando abbiamo annunciato questo gioco. La profondità della nostalgia per le corse di pod e per i personaggi del primo episodio, in particolare per le corse di pod. Non sapevo nemmeno chi fosse Ben Quadinaros fino a tipo, non so, due estati fa, quando per qualche motivo è esploso su TikTok. Ma c'è molto amore per i personaggi di Star Wars," ha continuato Webster.

Sebulba compare anche nel gioco, sia come podracer che come racer nella campagna principale, ambientata subito dopo la trilogia originale. Star Wars: Galactic Racer non si affida solo alla nostalgia, ma ha creato nuovi personaggi insieme ai suoi tagli profondi, come la mia preferita Biddy Blas, che entra dritto nel catalogo di roba del glup nella mia mente.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa per Star Wars: Galactic Racer qui sotto:

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Star Wars: Galactic Racer uscirà per PC, Xbox Series X/S e PS5 il 6 ottobre.