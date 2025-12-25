Il direttore sportivo di MotoGP abbassa le aspettative di crescita rispetto alla Formula 1: "Scala diversa"

HQ

L'acquisto di MotoGP da parte del gruppo di proprietari di Formula 1 Liberty Media all'inizio di quest'anno ha portato a confronti rapidi e alla convinzione che cercheranno di far crescere la competizione motociclistica quanto la Formula 1 negli ultimi anni, grazie a molte strategie transmediali come la serie Netflix Drive to Survive o il film di F1. Tuttavia, il direttore sportivo di MotoGP Carlos Ezpeleta ha detto che devono "gestire le aspettative" e ha sottolineato grandi differenze tra i due motorsport.

Ezpeleta ha parlato con Motorsport Italia e ha avvertito che MotoGP non deve cercare di emulare la Formula 1. "È vero che ci sono aspetti simili nel business, ma su scala diversa. Abbiamo una chiara comprensione della nostra realtà. Abbiamo sempre detto che le aspettative devono essere gestite, perché la F1 è un caso unico. L'espansione e la penetrazione che ha raggiunto, soprattutto negli Stati Uniti, sono qualcosa che nessun altro sport ha raggiunto. Nemmeno il calcio, con miliardi di euro, ci è riuscito a raggiungere una tale scala", ha detto Ezpeleta riguardo alla F1.

Sembra che Ezpeleta non sia così ottimista riguardo al potenziale di crescita del MotoGP. È ancora ambizioso, ma più realistico: "Come dipendente e parte del team esecutivo di MotoGP, sono responsabile della visione strategica degli azionisti di Liberty. Ma questo non diminuisce la nostra enorme ambizione di crescita. Dobbiamo semplicemente definire i percorsi e i tempi e adattarli alla nostra realtà.

La F1 è un caso unico ed eccezionale nella storia dello sport; Non dovremmo cercare di imitarlo. Vediamo che la MotoGP offre molti vantaggi in certi ambiti; in altri, no", concluse.

Ezpeleta ha detto che "la MotoGP è già a un livello molto alto" e che c'è ancora molto potenziale di crescita aziendale: "Siamo concentrati sul valorizzare i nostri punti di forza invece di copiare altre discipline, e questo è chiaro dal fatto che siamo riusciti ad affascinare 600 milioni di fan in tutto il mondo".

