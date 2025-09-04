Il direttore tecnico de La Vuelta spera che Israel-Premier Tech abbandoni volentieri la gara per garantire la sicurezza

HQ

Le proteste contro Israele stanno sconvolgendo La Vuelta a España, a un livello raramente visto in qualsiasi competizione sportiva in qualsiasi parte del mondo. La tappa di mercoledì si è conclusa prima del previsto in modo che i corridori potessero tornare in sicurezza ai loro autobus in un percorso deviato, data la grande quantità di manifestanti al traguardo. Protestano contro la partecipazione di una delle squadre, la Israel Premier-Tech, finanziata da Sylvain Adams, un miliardario sionista autoproclamatosi "ambasciatore di Israele".

Con ancora dieci tappe da percorrere prima della tappa finale del 14 settembre, ci sono dubbi che la gara possa continuare in sicurezza, poiché le proteste probabilmente continueranno a crescere più forti e più rumorose. Allora qual è la soluzione? Per Kiko García, direttore tecnico del Grand Tour spagnolo, l'unica soluzione è che Israel Premier-Tech abbandoni volontariamente la gara.

"Tutti dobbiamo trovare una soluzione, e per me... ce n'è solo uno in questo momento: che la squadra israeliana stessa si renda conto che essere qui non rende le cose più sicure per tutti gli altri. Ma non possiamo prendere questa decisione; devono farcela", ha spiegato García alla stazione radio Cadena Ser.

Il direttore tecnico spiega che non si può legalmente espellere una squadra dalla competizione, con il rischio che l'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) tolga la gara dal calendario. Ha detto di aver spiegato i suoi sentimenti a Israel Premier-Tech, ma come previsto, la loro risposta è no: farlo creerebbe un pericoloso precedente in questo sport, afferma la squadra.

"Israel-Premier Tech ha ripetutamente espresso il suo rispetto per il diritto di tutti a protestare, a condizione che tali proteste rimangano pacifiche e non compromettano la sicurezza del gruppo. L'organizzazione della Vuelta a España e la polizia stanno facendo tutto ciò che è in loro potere per creare un ambiente sicuro e, per questo, la squadra è particolarmente grata", ma ha criticato le proteste di mercoledì a Bilbao, definendole "pericolose e controproducenti per la loro causa".

Parlando anche con Cadena Ser, Óscar Guerrero, direttore di Israel-Premier Tech, ha detto che non abbandoneranno la gara perché significherebbe la fine. "Ci sono 180 famiglie che mangiano grazie a questa squadra" e che la squadra non ha una visione politica e ha corridori da tutto il mondo (solo uno degli otto corridori della squadra a La Vuelta è israeliano).