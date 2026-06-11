Il dirigente di alto livello di Xbox lascia aperta la porta al ritorno di Banjo-Kazooie tramite uno studio esterno

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Un altro Xbox Games Showcase è passato e, ancora una volta, i fan sono rimasti delusi nell'apprendere che questa volta non ci sarà un nuovo Banjo-Kazooie. Questo però non significa che la corsa sia finita, perché quando GamesRadar ha recentemente intervistato il vicepresidente esecutivo di Xbox Matt Booty, gli è stato chiesto se gli studi indipendenti potessero occuparsi dei franchise classici dell'azienda, in particolare Banjo-Kazooie.

E... Anche se non ha detto esattamente di sì, non l'abbiamo sentito rispondere di no:

"Siamo nella posizione ottima di avere i nostri studi first-party, abbiamo l'editoria first-party, che [lavora] con partner eccellenti, come Kojima [Productions], e abbiamo anche tutti i nostri ottimi partner terze parti provenienti da tutto il settore. Abbiamo ID@Xbox, che porta tanti partner fantastici che sono in una fase diversa del loro percorso di sviluppo videoludico. È tutto. Quindi, penso che la risposta sia che ci siano opzioni per fare ogni tipo di cosa, e sicuramente le stiamo considerando continuamente."

Dato che la direzione Xbox ha sicuramente visto che Banjo-Kazooie è il gioco più richiesto dai fan, possiamo certamente sperare che capiscano il valore PR di agire davvero e scatenare l'orso e l'uccello in una nuova avventura. Sembrano, almeno, aperti all'idea.